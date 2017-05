Guillermo Hoyos y duelo ante Cobresal: "Estamos ante una muy buena posibilidad y hay que sumar"

17:28 El entrenador de la U dijo que no será un fracaso si los azules no obtienen el título y confirmó que Herrera, Lorenzetti y Jara entrenan con normalidad y serán de la partida ante Cobresal mañana en el Nacional.

El entrenador de Universidad de Chile, Angel Guillermo Hoyos, adelantó lo que será el compromiso de este viernes ante Cobresal, en el Estadio Nacional, un cruce clave para los azules en la lucha por el título y para los de El Salvador en el objetivo de conservar la categoría.

A la hora de referirse al duelo por la decimotercera y antepenúltima fecha del Torneo de Clausura, el estratega de origen argentino declaró que "va a ser un partido muy intenso por los dos equipos, ambos están en diferentes situaciones, buscan los puntos para conseguir sus objetivos y veo un repunte importante en las últimas fechas".

"Intentaremos poder jugar con esa dificultad (de la necesidad del rival), es obvio que es complicado por el hecho de un descenso, no es fácil llevar eso, pero va a ser un partido muy intenso, tienen que buscar para tratar de sumar y nosotros también lo necesitamos", agregó.

Por otro lado, el otrora seleccionador de Bolivia ratificó que Gustavo Lorenzetti, Gonzalo Jara y Johnny Herrera dejaron atrás sus molestias y están disponibles para enfrentar a los nortinos de Rubén Vallejos.

"Entrenaron con normalidad, tienen el alta médica y están bien, están aptos para el partido del viernes. No creo que arriesguen, si hay un alta médica es porque están bien, el riesgo es normal para cada uno, eso no lo podemos medir, pero hay un alta médica y están en perfecto estado", apuntó.

Consultado por las críticas al presente campeonato por su irregularidad, Hoyos expresó que "hay equipos que están jugando bien al fútbol, eso hace más competitivo el campeonato. Hay equipos que llegan a estas tres fechas con posibilidad de campeonato, que yo no lo voy a ver irregular como otros, lo veo como algo más competitivo y aplaudo eso, la competencia aumenta la calidad".

Por último, el técnico del elenco colegial descartó catalogar un fracaso si no se alcanza el título en el Clausura. "No creo en el fracaso, el fracaso es que te quedes a dormir, no entrenes, no busques. Lo tienes que buscar. Estamos ante una muy buena posibilidad y hay que sumar. Se ha buscado el campeonato", sentenció.