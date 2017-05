Maratonista keniata estuvo a 25 segundos de romper un récord mundial

El campeón olímpico Eliud Kipchoge se quedó el sábado a 26 segundos de hacer historia y convertirse en la primera persona en correr una maratón en menos de dos horas.

Kipchoge corrió los 42,2 kilómetros (26,2 millas) en un impresionante tiempo de 2 horas y 25 segundos, destrozando la marca mundial de Dennis Kimetto de 2:02:57 por dos minutos y medio y despertando las esperanzas de que una de las barreras más famosas del deporte pueda romperse.

"Somos humanos", dijo el keniata. "Estoy contento de haber reducido el récord del mundo en dos minutos y medio. El muro está apenas a 25 segundos".

"Estamos trepando el árbol", comentó el atleta. "He subido a una rama y voy hacia la siguiente. Este no es el final del intento de los corredores de llegar a las dos horas".

Kipchoge, considerado como el mejor maratonista del planeta, también batió su marca personal de 2:03:05, establecida el año pasado en la maratón de Londres. KImetto fijó el récord mundial en 2014 en Berlín.

Los organizadores inicialmente cronometraron el recorrido en 2 horas, 24 minutos, luego 2:26, y finalmente confirmaron el tiempo de 2:25.

"Considero que esta ha sido la mejor exhibición de mi vida", dijo Kipchoge. "La meta de 'Breaking2' era enviar el mensaje de que es posible correr un maratón en menos de dos horas. Ese mensaje es muy especial para mí".

El tiempo marcado en el circuito de Fórmula 1 de Monza, en una carrera organizada por Nike, no quedó consignado como récord oficial del mundo sancionado por la Federación Internacional de Atletismo debido a variables como que hubo liebres que entraron a mitad de carrera y se dieron bebidas a los corredores desde motocicletas.

Los corredores dieron 17,5 vueltas alrededor del circuito italiano, en el 63 aniversario de la fecha en que Roger Bannister corrió una milla en menos de cuatro minutos en 1954.

El proyecto patrocinado por la firma deportiva Nike contó con el diseño de una nueva zapatilla que, según la compañía, hace que los corredores sean 4% más eficientes.

"He estado involucrado en muchas carreras en mi carrera con Nike. He visto la magia de zapatillas doradas y de trajes aerodinámicos. He visto a atletas famosos dejarlo todo en la pista", dijo el director ejecutivo de Nike, Mark Parker. "Pero jamás vi algo como lo que vimos hoy".

El etíope Lelissa Desisa y Zersenay Tadese, de Eritrea, también participaron en el proyecto, pero quedaron lejos de la marca de Kipchoge.

Kipchoge, de 32 años, promedió 4:36 minutos por milla, pero necesitaba promediar 4:35, una mejoría de 2,5% del récord de Kimetto.

"Traté de mantener el paso", dijo. "Uno es un humano, no una máquina, así que no puedes mantener ese 2,5 exactamente, y esos microsegundos realmente cuentan".