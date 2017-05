Pablo Guede: "Ganar en el minuto 95 no se hace todos los días"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, no escondió su felicidad por el agónico triunfo albo por 3-2 en su difícil visita a Everton de Viña del Mar, resultado que le permitió al 'Cacique' recuperar el liderato exclusivo del Torneo de Clausura.

Una victoria que deja a los albos en la cima de la tabla con 25 puntos, con ventaja de una unidad sobre Universidad de Chile, segundo, a dos fechas del final del Clausura. El elenco popular está cada vez más cerca de bajar su estrella 32 en la Primera División.

A la hora de análisis el emocionante duelo en la Ciudad Jardín, el estratega de origen argentino declaró que "hicimos un buen partido. Ganar en el minuto 95 no se hace todos los días. Fue emocionante. Esto termina acá. Ahora a pensar en Antofagasta".

"Ahora tenemos que tratar de bajar los decibeles y pensar en Antofagasta. Quedan dos partidos todavía que van a ser muy duros (ante los 'Pumas' y Cobresal). Nadie se crea que van a ser fáciles", agregó.

Además, el otrora técnico de Palestino y San Lorenzo afirmó que "este partido era muy importante para enfrentar los otros dos que también son muy importantes. Hoy el equipo fue la figura, no me gusta individualizar. No es nada fácil hacer lo que hicieron".

El 3-2 de Christofer Gonzales fue celebrado con todo por Guede, que corrió de un lado a otro de la banca gritando el tanto del petuano, diana que le permitió al 'Cacique' retomar la punta del campeonato.

Consultado por su eufórica celebración en el Sausalito, el trasandino indicó que "ameritaba celebrar el tercer gol. Es que es muy emocionante".