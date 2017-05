Alexis Sánchez aburrido en el Arsenal: "Pensé que disputaríamos la Champions y la Premier"

El delantero nacional, Alexis Sánchez, está decepcionado por haber firmado en el Arsenal, pues aseguró que es un equipo poco competitivo.

"La temporada de Arsenal no fue buena para mí, porque vine para ganar trofeos, para estar disputando la semifinal de Champions, para ganar la Premier League. Me siento decepcionado por no estar en esas instancias", señaló en una entrevista con Sky Sports.

Además agregó que "la vida es corta y la carrera del futbolista, también. Cada entrenamiento que hago lo quiero ganar, los partidos los quiero ganar y esa es la impotencia que me da, de irte a la casa triste y no poder llevarle un triunfo a la gente que te va a ver al estadio, a los 'fans' de Arsenal que están en los partidos, gritan. Lo hago por ellos y por el equipo y es la frustración de no poder ganar un partido que está para ganarlo".

Sobre su renovación en el club, dijo que hablará con Arsene Wegner al término del campeonato. "Hablaremos después que termine la temporada, porque si defino ahora, no me enfoco en lo que quiero".