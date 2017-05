Sifup rechazó que duelo Cobresal-Colo Colo se traslade a La Serena

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, manifestó su desacuerdo a la posibilidad que el compromiso entre Cobresal y Colo Colo, por la última fecha del Torneo de Clausura, salga de El Salvador para jugarse en La Serena.

El encuentro entre los albinaranjas y el 'Cacique' podría trasladarse por dos razones: la gran cantidad de hinchas albos que querrán asistir a una eventual coronación del equipo y por la buena recaudación que conseguiría la tienda de la Tercera Región.

No obstante, García no está de acuerdo a que el partido pase al Estadio La Portada. "Debe prevalecer lo deportivo, de competencia. No se va a autorizar a que Cobresal salga de El Salvador", indicó a Cooperativa.

"Ellos tienen que cumplir su localía porque han recibido a Universidad de Chile y a Universidad Católica, por lo tanto no veo por qué no pueda que recibir a Colo Colo en su estadio", añadió.

Cobresal y Colo Colo se verán las caras el fin de semana del 20 y 21 de mayo, en un partido donde los locales pueden llegar aún con chances de evitar el descenso a la Primera B.