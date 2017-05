Gary Neville: "Alexis es un jugador maravilloso, pero creo que está frustrado"

15:43 ¿La razón? el no poder jugar por títulos importantes con el Arsenal.

Gary Neville, ex seleccionado inglés, aseguró que el delantero chileno Alexis Sánchez está "frustrado", luego que el 'Niño Maravilla' asegurara estar "decepcionado" por no poder pelear títulos importantes con la casaquilla del Arsenal FC.

En la temporada 2016-2017, los 'Gunners' fueron eliminados en octavos de final de la Champions, en los cuartos de la Copa de La Liga inglesa y actualmente no tiene chances de pelear el título de la Premier, arriesgando incluso quedar fuera de la próxima Liga de Campeones.

La única corona que podría conseguir es el de la Copa FA, donde el 27 de mayo enfrentará al Chelsea en la final en Wembley.

Ante esto, el tocopillano aseguró estar "decepcionado" por no ganar títulos con el cuadro londinense. Tras los últimos dichos del nacional, Neville declaró a Sky Sports que "creo que Sánchez es un jugador fantástico, un jugador maravilloso, pero creo que está frustrado".

El ex defensor y hoy comentarista agregó que "su lenguaje corporal en los últimos meses no es el mismo que he visto en los últimos dos años. Se le ha ido la inspiración y la conducción del equipo".

Para finalizar, el histórico del Manchester United apuntó sobre el '7' del Arsenal que "creo que su cabeza está en otro lado, de eso no hay duda. Los agentes están sobre él y ya tiene contactos desde otros equipos".