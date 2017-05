Jorge Valdivia se lesiona en Emiratos Árabes y preocupa en la Roja

El mediocampista nacional Jorge Valdivia instaló la preocupación este lunes de cara a lo que será la participación del seleccionado chileno en la Copa Confederaciones 'Rusia 2017', luego que saliera lesionado en la derrota 4-2 Al Wahda ante Persépolis por la Champions League asiática.

El 'Mago' sufrió molestias en la media hora de juego y en el entretiempo fue sustituido. Aunque aún no se conoce con exactitud el problema físico del ex Colo Colo y Palmeiras, el entrenador del Al Wahda, el mexicano Javier Aguirre, declaró que "no estamos preocupados por la eliminación, estamos preocupados por la lesión de Valdivia".

De esta forma, el seleccionador Juan Antonio Pizzi comienza a inquietarse al tener a Valdivia considerado para el certamen a disputarse en junio y donde el bicampeón de América jugará por el Grupo B con Camerún, Alemania y Australia.

Incluso, el talentoso volante aparecía como número fijo para la serie de amistosos previo a la Confederaciones. Los partidos previo al torneo serán contra Burkina Faso (2 de junio), Rusia (9 del mismo mes) y ante Rumania (13 del próximo mes).

Así, 'Macanudo' está a la espera del resultado de los exámenes para ver si podrá contar con el jugador de 33 años en el torneo en suelo eslavo.