Romai Ugarte se defendió tras la dura respuesta de Claudio Bravo: "Está siempre como enojado"

El reportero del CDF, Romai Ugarte, se defendió luego que el arquero y capitán de la Roja Claudio Bravo de "vende humo", esto luego de entregar información sobre su posible destino para la próxima temporada.

El profesional, que todos los fin de semanas observa desde las canchas los encuentros de Primera División, había afirmado que el golero supuestamente estaba iniciando un acercamiento a Colo Colo, club con el que jugaría una próxima Copa Libertadores.

"¡De que estas hablando Romai Ugarte!. Jamás Colo Colo se ha contactado conmigo para volver. ¡Te lo digo ya, eso es imposible! Vende humo, falso", escribió el actual jugador del Manchester City en su Twitter.

De que estas hablando Romai Ugarte ????. Jamás CC Ha contactado conmigo para volver. Te lo digo ya! Eso es imposible! Vende ?? falso @CDF_cl — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 7 de mayo de 2017

Ugarte respondió al desmentido e insistió con que su información es real. "De lo contrario no habría tirado la información. Si lo digo es porque tengo la información. En todo caso, no he dicho que Bravo va a venir. Se contactaron con él", afirmó a LUN

El reportero, que señaló que su fuente es "de primera mano" también analizó la dura respuesta del futbolista. "Hay titulares en Europa que lo han descalificado y él no ha dicho nada", señaló.

"Lo que pasa es que Bravo enciende muy rápido, está siempre como enojado y a la defensiva. Debería tomarse la vida más tranquila, más relajada, porque esto no es tan grave", sentenció Romai.