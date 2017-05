Repetina muerte de la esposa de ex defensa de Colo Colo, Leonardo Cáceres

Una triste noticia golpeó al plantel de Colo Colo este fin de semana cuando se supo de la repentina muerte de la esposa del ex defensa albo, Leonardo Cáceres.

Cáceres, junto a Vanessa da Silva, habían sido padres hace poco.

La mujer del actual Cerro Porteño se desmayó el pasado jueves y fue internada en una clínica donde el sábado por la noche sufrió un paro que le costó la vida. "Hay una notificación de caso sospechoso (de meningitis). Es sospechoso todavía, no hay un diagnóstico concluido. Entró al sanatorio como causa probable de internación, un cuadro de meningitis. Recién en la semana que viene se tendrán los resultados del laboratorio. Todavía no se sabe el motivo real del fallecimiento, no se puede decir que es por meningitis hasta que se compruebe con los resultados laboratoriales", afirmaron desde la clínica Crónica de Paraguay.

La meningitis es una enfermedad grave que involucra la inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Hay tres tipos: la meningitis meningocócica, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis; otra causada por la bacteria haemophilus influenzae b (que también causa otras infecciones); y un tercer tipo causada por enterovirus, llamada meningitis "viral o aséptica".

Cerro Porteño jugó el sábado con una cinta negra en el brazo y al salir a la cancha aparecieron con un letrero que decía "Fuerza Leo, estamos con vos".

Cáceres llegó a Colo Colo en 2015, donde jugó 22 partidos.

Juan Appleyard, representante de Cáceres, contó a LUN que el jugador está con un permiso indefinido "aunque veremossi en junio podemos buscar algo fuera de Paraguay para que cambie de aire".