Campeón del Tour de Francia fue embestido "intencionalmente" por un auto cuando entrenaba en Mónaco

El ciclista británico Chris Froome, triple campeón del Tour de Francia, fue embestido de manera intencional - según él mismo aseguró - por un conductor cuando entrenaba cerca de Mónaco, sin que sufriera daños de importancia, según indicó en la red social Twitter.

"He sido golpeado voluntariamente por un conductor impaciente que me persiguió en el asfalto. Afortunadamente estoy bien. La bicicleta destrozada. El conductor prosiguió su camino", escribió en la red social.

El ciclista del equipo Sky acompañó el mensaje de una fotografía de su bicicleta en la cuneta con las ruedas visiblemente dañadas.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ?? Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo