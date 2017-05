Pablo Calandria: “Todo el mundo ya da a Colo Colo como campeón y no se sabe"

El delantero de O’Higgins, Pablo Calandria aseguró que el campeón del Clausura todavía no está definido, pese a que muchos ya dan a Colo Colo como el monarca a falta de dos fechas para el final de la competencia.

"Es un final de campeonato donde Colo Colo va a estar expectante y la U va a querer ganar para seguir en carrera, ahora todo el mundo ya lo da a Colo Colo que va a ser campeón y no se sabe. El campeonato ha ido dando vueltas y puede pasar cualquier cosa", expresó el ariete en ADN.

Y es que aún el conjunto celeste tiene opciones de quedarse con el título y para ello, debe derrotar a Universidad de Chile y esperar que Colo Colo no sume los tres puntos, para tener chances de coronarse por segunda vez en su historia en la última fecha.

No obstante, asume que no será una tarea sencilla, más cuando a lo largo de la competencia el equipo desperdició varias chances de estar más cerca de la cima y no a los cuatro puntos que hoy lo superan.

"Todos queremos ser campeones y cuando no se consigue va más por el lado de los fracasos, O’Higgins siempre está peleando y no teniendo el presupuesto de los equipos grandes".

Finalmente, analizó al elenco de Ángel Guillermo Hoyos, que llegará herido tras quedar fuera de la Sudamericana tras perder ante Corinthinas: “Es "un equipo muy ofensivo, que llegaba por muchos lados, con los laterales que se convertían en extremos. Va a ser un partido lindo, intenso".