Arsenal con gol de Alexis goleó 4-1 al Stoke City y quedó a un punto de la Champions

En el marco de la jornada 36 de la Premier League, Arsenal sigue soñando con la chance de alcanzar un lugar en la próxima Champions League. En el Bet365 Stadium, goleó por 4-1 al Stoke City, quedando a solo un punto del máximo torneo de Europa.

Alexis Sánchez fue titular y clave en la victoria, siendo un constante agente de peligro y autor del tercer gol, con un remate cruzado a la derecha del meta Butland, siendo reemplazado a los 77 minutos. Logrando así su gol 50° con la camiseta cañonera.

5???0??? @premierleague goals now for @Alexis_Sanchez



Take a bow, #ElNinoMaravilla ?? pic.twitter.com/ueLRmKS4UY