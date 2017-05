Justicia ratificó que la ANFP debe pagar indemnización de $171 millones a ex gerente de Jadue

17:13 Rodrigo Grumberg fue despedido por que no habría informado al Consejo de Presidentes del pago de la defensa del ex presidente de la ANFP en EE.UU. con fondos del organismos.

De acuerdo con información de La Tercera, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y, ratificó que el organismo deberá cancelar una indemnización de $ 171 millones al ex gerente de la era Sergio Jadue, Rodrigo Grumbgerg.

Grumberg fue despedido por la actual directiva de la ANFP, debido a que no habría informado al Consejo de Presidentes, del gasto de US$ 50 mil ($ 34 millones) del organismo para el pago de la defensa judicial del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue en EE.UU., por los cargos que enfrenta por el caso de corrupción en la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Grumberg ya había ganado una demanda en el Primer Juzgado de Letras de Santiago y en esta oportunidad, la séptima sala de la Corte de Apelaciones, rechazó el recurso de nulidad de la ANFP.