Neymar: "Está siendo una temporada excelente para mí"

El jugador del FC Barcelona Neymar enfatizó que esta temporada está siendo "excelente" para él y ha añadido que es su mejor campaña desde que llegara al equipo blaugrana en verano de 2013, en parte por el recuerdo de la remontada ante el PSG en 'Champions' y por todavía aspirar al doblete de LaLiga Santander y Copa del Rey.

"Está siendo una temporada excelente para mí. Incluso creo que es mi mejora temporada desde que llegué a Barcelona", aseguró en una entrevista concedida a la revista France Football.

Pese a esta 'excelencia', no cree que su papel en el equipo haya cambiado. "Siempre he tenido el mismo papel, desde que llegué hasta hoy. Siempre he tenido mis responsabilidades en este equipo. Todo el mundo sabe su papel. Todo lo que quiero es jugar con los mejores jugadores del mundo. Y el mejor de todos es Leo", reconoció.

Absorbiendo cada gesto de Messi, en entrenamientos y partidos y formando un gran tridente ofensivo junto a Luis Suárez, el brasileño confía en llegar a ser el número uno del mundo. "Sueño en convertirme en el mejor. Creo que puedo hacerlo, pero con calma y tranquilidad. No tengo prisa. ¡Claro que todos los jugadores sueñan con el Balón de Oro! Por supuesto espero ganarlo un día", auguró.

"Es uno de los mejores recuerdos de mi carrera, voy a recordarlo toda mi vida. Tras el pitido final del partido en París, sabía que podíamos remontar", comentó sobre el recuerdo de la remontada en el Camp Nou frente al Paris Saint-Germain con el 6-1 con el que dieron la vuelta al 4-0 adverso de la ida en París, en los octavos de final de la 'Champions'.