Revisa el doblete de Alexis en la victoria 2-0 del Arsenal ante el Sunderland

El Arsenal comandado en ataque por el chileno Alexis Sánchez, vence 2-0 con el Sunderland en el Emirates Stadium, con dos goles del delantero de la Roja.



Sánchez y como "los gunners" buscaron el duelo desde el inicio del encuentro, considerado clave en las aspiraciones de clasificar a la Champions League de la siguiente temporada.

A los 3 minutos fue el primer intento del chileno y a los 7 minutos de juego, en efecto, a Sanchez le anularon un gol luego de que un remate suyo entró al arco tras rebotar en la mano del francés Olivier Giroud.

Sánchez tuvo un par de jugadas más en la primera etapa, pero junto con su escuadra no fueron capaces de vulnerar la portería visitante en los primeros 45 minutos.



La situación no varió en la segunda fracción y a los 72 minutos el chileno abrió la cuenta tras una asistencia del volante alemán Mesut Ozil.

Alexis breaks the deadlock for Arsenal. 1-0 pic.twitter.com/8C1uIR7NSn

A los 80 minutos, Alexis nuevamente tras un rebote del arquero luego de un remate del francés Olivier Giroud, marcó el 2-0.



Alexis scores his second goal of the night, 2-0 pic.twitter.com/qXGBH9iTKR