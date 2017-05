Gala Caldirola negó quiebre con Mauricio Isla y dijo que está dispuesta a dejar Chile por él

La modelo española Gala Caldirola negó una presunta ruptura en su relación con el futbolista Mauricio "Huaso" Isla , aunque reconoció que está pasando por complicados momentos que la tienen evaluando dejar su carrera en Chile para estar con él.

La panelista de "Así Somos" fue entrevistada por el propio programa a proósito de la información que apareció este martes en La Cuarta, donde se hablaba que el pololeo habría terminado por los problemas en la relación a distancia (Isla vive en Italia y es jugador del Cagliari).

"Mi relación continúa, Mauro y yo estamos juntos. La diferencia es que como somos personas expuestas estas cosas se saben, pero son momentos que vive todo el mundo. Es cierto eso sí que pasé por un colapso (…) pero eso no quiere decir que todo va a terminar", afirmó.

La modelo afirmó que el seleccionado chileno es su pilar más fuerte. "Él llegó a mi vida en un momento increíble, muy bonito, pero donde me sentía solita. Entonces cuando lo conocí a él encontré a una persona que se preocupó de saber quién era yo realmente", expresó.

Gala afirmó que pese a tener grandes amigos y al cariño de la gente tras su paso por el reality "¿Volverías con tu ex?", también tiene problemas para estar más cerca de su familia en España, por lo que tanto esto como su vida amorosa y profesional no están siendo compatibles.

"Estoy segura que necesito tomar una decisión, que no es muy compatible (...) Con el dolor de mi corazón creo que lo más probable es que me tenga que ir, porque me está costando vivir sin él (Isla) y lejos de mi familia. Estoy completamente enamorada de él, no me imagino la vida sin él", señaló.

Caldirola afirmó que la determinación de dejar Chile, la que tomaría prontamente, es muy difícil debido al cariño que ha cosechado en nuestro país. "Yo llegué pensando en estar dos meses y después retomar dos meses, pero llegué a un país que me dio todo, que me abrió las puertas", sentenció.