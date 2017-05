Aníbal Mosa ratificó la continuidad de Pablo Guede en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió al paso de los rumores de una probable partida de Pablo Guede de la banca de Colo Colo en caso de no obtener el título del Clausura, afirmando que pase lo que pase el fin de semana, seguirá siendo el entrenador del equipo.

"Pablo Guede debe continuar por su trabajo y dedicación. Pablo Guede pase lo que pase el sábado seguirá siendo el DT", sostuvo el timonel agregando que "El diagnóstico mío del trabajo de Pablo (Guede) es bueno. Ahora, los resultados nos gustaría que fueran diferentes".

Asimismo, se refirió a lo ocurrido el fin de semana ante Antofagasta, resaltando que nadie esperaba el empate, que le significó no quedar con la primera opción de quedarse con el título del Clausura.

“En los planes de ningún colocolino estaba empatar con Antofagasta, pero no mancha lo que ha hecho este cuerpo técnico. Fue doloroso lo que pasó para los hinchas”.

Volviendo al tema de la continuidad de Guede, Mosa sostuvo que él y el directorio creen que el trasandino es la persona que puede dar “estabilidad futbolística al equipo”, por eso se determinó su permanencia.

Y ya pensando en el segundo semestre, confirmó que la próxima semana tendrán una reunión, donde se definirá el trabajo y los probables refuerzos. “Nosotros tenemos delineado una reunión pare el lunes y analizar la situación del plantel”.

A su vez, ante la pregunta sí Guede seguirá en caso de no quedarse con la Copa Chile o el torneo de Transición en el segundo semestre, Mosa comentó que “lo acabo de decir, tiene un contrato tiene contrato vigente hasta junio de 2018. “Él va continuar”, remarcando la permanencia por un año más del DT.

Asimismo, evitó referirse mayormente a las declaraciones de Jhonny Herrera, quien se refirió a los incentivos y, de paso, comentó que no cree que Universidad de Chile se preste para el mismo tema. "La Universidad de Chile y su presidente son muy serios para que se presten a mandar maletines. No, no creo".

Mientras, descartó haber tenido alguna reunión con algún representante de jugadores, donde se rumoreó un preacuerdo con Leonardo Valencia y un acercamiento con el ecuatoriano Alexander Domínguez. Al mismo tiempo, ratificó que aún no se renueva con Esteban Paredes y Jaime Valdés, pero que eso no está en discusión.