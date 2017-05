Juan Román Riquelme: “Ahora nadie pone partidos, ponen fotos con el peluquero”

15:37 El ex volante de Boca Juniors lanzó una ácida crítica a los futbolistas actuales en una entrevista televisiva. “Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play”.

Juan Román Riquelme, ídolo y multicampeón con Boca Juniors e hincha de ese mismo club, abordó en una entrevista con Fox Sports, el presente del club “bostero”, luego de la derrota de este fin de semana ante River Plate en el clásico del fútbol argentino y además repasó a los futbolistas actuales.

“Nosotros amábamos jugar al fútbol, no jugábamos a la Play. No nos interesaba mostrar que paseábamos al perro, ni bailar después del partido” sentenció Riquelme.

El ex 10 de Boca, dijo además que “ahora nadie pone nada de fútbol, nadie pone partidos de la Champions, o Nacional B… ponen fotos con el peluquero en la concentración. A mí me encanta conocer a todos los jugadores y creía que mirando al fútbol aprendía todos los días, sentía que podía aprender. Ahora veo cosas nuevas que no sé si podría aguantar“.

Riquelme también se refirió al presente de Boca, respaldó al técnico Guillermo Barros Schelotto y, dijo que “(los hinchas) siempre pensamos que cuando jugamos la copa (Libertadores) la vamos a ganar, pero va a ser difícil que se repita, mirá desde que la ganamos en 2000-2001 nadie más la ganó dos veces seguidas, eh (…) antes a cualquier chico que debutaba en Boca le iba bien, hoy no, ya se terminó la época dorada”.