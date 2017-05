Mario Salas: "Este mazazo nos llega muy fuerte, no teníamos pensado perder"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, mostró escasa autocrítica a la hora de comentar la dura eliminación del cuadro cruzado en la fase grupal de la Copa Libertadores 2017, tras caer en San Carlos de Apoquindo por 2-3 ante Atlético Paranaense.

Con el traspié en la precordillera, la UC terminó en el último lugar el Grupo 4 con cinco puntos, mientras que Paranaense y San Lorenzo (10 unidades) se instalaron en los octavos de final del máximo certamen continental.

A la hora del análisis, el 'Comandante' declaró en rueda de prensa que "hicimos un gran partido. Tuvimos amplio dominio, pero Paranaense sacó a relucir toda su jerarquía durante los últimos minutos y terminamos sufriendo más por virtudes de ellos que por defectos nuestros".

"En el segundo tiempo caímos en imprecisiones, estoy muy frustrado, ya que Católica lo peleó hasta el final. Este mazazo nos llega muy fuerte, no teníamos pensado perder", agregó Salas, que esta vez tuvo un semestre para el olvido con la UC.

Con la caída de hoy ante los de Curitiba, la UC pone punto final a un semestre amargo. Se quedó sin opciones del tricampeonato en el plano local y ahora dice adiós en la fase de grupos de la Libertadores, incluso sin la oportunidad de alcanzar un boleto para la Copa Sudamericana.

"Lo sentimos mucho por el hincha, pero no lo pudimos lograr. Estábamos guardando los cambios para cerrar el partido y no se nos dio. No escondemos nada, pero el tema ahora es este partido. Después veremos otras cosas", sentenció el técnico.