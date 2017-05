Alexis Sánchez dijo que necesita un descanso antes de la Copa Confederaciones

11:05 El tocopillano está cerrando una de sus mejores temporadas en el fútbol profesional. Sobre el torneo en Rusia dijo que “la Copa la he visto y la quiero ganar”.

Alexis Sánchez está cerrando una gran temporada en lo individual con el Arsenal, teniendo la posibilidad de ser el máximo artillero, obtener el boleto a la Champions y quedarse con la FA Cup.

No obstante, reconoció que tras el final de la campaña, necesitará unos días de descanso para tomar fuerzas de cara a la Copa Confederaciones, torneo que quiere levantar con la selección chilena en Rusia.

“Necesito unos días libres para pensar, tomar aire y ganar esa copa. No he descansado porque no tuve vacaciones en Navidad y Año Nuevo”, sostuvo el delantero a DirecTV Sports.

“Necesito descansar, relajarme y tomar fuerzas de la cabeza que es fundamental”, enfatizó, agregando que “la Copa la he visto y la quiero ganar”.

A su vez, en relación a su continuidad en el Arsenal, Sánchez manifestó que “no puedo decir si sí o no, eso verá cuando termine el campeonato”.

Cabe recordar que el chileno es la gran figura del equipo y uno de los jugadores más valiosos de la Premier League con 23 goles y 10 asistencias en la temporada.

Ahora, Arsenal y Alexis se enfocan en su último duelo de la Premier, donde podría conseguir el boleto a la Champions League y la final de la FA Cup ante Chelsea.