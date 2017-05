Pablo Guede: "Si no tuviéramos esperanza nos hubiéramos ido de vacaciones”

14:48 El técnico de Colo Colo no pierde la esperanza de poder quedarse con el título del Clausura. “Tengo muchas ganas de que llegue el sábado, de dar vuelta esta situación”, afirmó.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió al cierre del torneo, su continuidad y la ilusión de poder quedarse con el título del Clausura, pese a que Universidad de Chile tiene la primera opción para levantar la corona.

"Si no tuviéramos esperanza nos hubiéramos ido de vacaciones. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y después ver", dijo el DT en rueda de prensa, agregando que "no depende de nosotros, es la realidad. Faltan 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. No hay más vuelta que darle".

A su vez, no quiso profundidad mayormente en lo que gatilló perder la punta, enfatizando que “todo lo que diga puede sonar a excusa y no voy a poner ninguna. Podemos hablar de un montón de cosas que pasaron, pero es donde estamos y punto".

En cuanto a su continuidad, Guede sostuvo que “ya le dije a Aníbal (Mosa) que no me voy a ir. Después, las circunstancias pueden modificar las cosas. Veremos qué pasa el sábado y ver cómo sigue todo. No voy a hacer futurología. Todo es muy dinámico y cambia de un día para otro".

Mientras, en relación al duelo ante el descendido Cobresal, cotejo en el que sí la suerte lo acompaña, podría ante todo pronóstico sumar una nueva estrella, manifestó que está con mucha ansiedad que llegue el día del juego.

"Tengo muchas ganas de que llegue el sábado, de dar vuelta esta situación. Yo ante la adversidad me rebelo".