Sampaoli reconoció que deja Sevilla para hacerse cargo de la selección argentina

08:00 "Como argentino no puedo rechazar la posibilidad de entrenar a mi selección", dijo el técnico, que espera que la AFA pague al club español la indemnización de 1,5 millones de euros para cerrar su salida.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, reconoció que deja el club español para asumir la banca de la selección argentina.

"Mi sueño desde que tengo uso de razón es dirigir la selección de Argentina. Como argentino, no puedo rechazar esta posibilidad aunque se rompa una carrera en Europa que ha empezado muy bien. Tengo que estar ahí", dijo.

"Tengo un contrato que lo va a resolver la AFA con el presidente del Sevilla (...) No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país", añadió.

Ahora el técnico está a la espera de que la AFA le pague al Sevilla la indemnización de 1,5 millones de euros para cerrar su salida.

El ex entrenador de Chile negó que haya elaborado la nómina para el partido ante Brasil el próximo nueve de junio. "No podía hacer eso sin la autorización del presidente del Sevilla, que es al club al que me debo hasta que todo se resuelva", aclaró.