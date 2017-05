Guillermo Hoyos: “Entre Matías Rodríguez y Dani Alves no sé con quien me quedo”

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, habló este viernes en la antesala del trascendental duelo de mañana ante San Luis de Quillota, en el Estadio Nacional, donde los azules se pueden consagrar campeones del Torneo de Clausura 2017.

En rueda de prensa en el CDA, el estratega de origen argentino declaró que “no debemos dejar de ser lo que somos. La esencia del grupo y del club. Después aprovechar la gran bendición que tenemos. Con humildad y sencillez. Respetando al rival y conociendo también todo lo que tiene”.

Incluso, el otrora seleccionador de Bolivia no prometió lograr el campeonato, pero sí salir a ganar a los pupilos de Miguel Ramírez. “Nosotros no podíamos prometer el título. Lo que vamos a hacer es tratar de jugar y ganar el partido. Entrar en promesas no sirve. Solo hay que trabajar y así generar cosas. Es difícil llegar a un objetivo, hay que levantarse todos los días y trabajar sobre objetivos”, aclaró.

Respecto a su trabajo, alabado por sus jugadores, Hoyos aseveró que “no soy el salvador de la ‘U’. Eso sería soberbia y no está en mi diccionario de la vida. Hay que jugar el partido y disfrutarlo. No hay que dejar nada a cambio por un resultado favorable. Solo hay que hacer lo que venimos haciendo”.

En cuanto a la actitud del plantel de cara al pleito decisivo del campeonato, el técnico de 53 años señaló que “muchos jugadores están acostumbrados a vivir esta instancia regularmente. Así todo lo llevamos de la mejor forma. Uno trata de apoyarse en lo que cree. La intranquilidad genera inseguridad, lo que puede generar situaciones adversas. Hay que mantener el equilibrio. Escuchar música, leer un libro o refugiarse en los amigos. No hay que jugar el partido antes”.

Consultado por las sensibles ausencias de Matías Rodríguez y Gonzalo Espinoza, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, Hoyos dijo que “soy un agradecido de los dos. Mati (Rodríguez) es un jugador de selección. Entre Dani Alves y él, no sé con quién me quedo. Espinoza aporta calidad futbolística. Los vamos extrañar muchísimo. Ellos están dolidos por la situación. Pero van a jugar otros chicos que también tienen capacidad”.

Para finalizar, el DT de la ‘U’ entregó un profundo mensaje. “Representamos a los hinchas, que no es un pueblo sino que casi un país. Seis millones de personas forman un país en cualquier parte del mundo. Realmente son días especiales. Es un grupo de jugadores de una jerarquía enorme también. Todos tenemos el derecho a la evolución y hay buscarla. Saber que no sabes te hace crecer. Por eso el silencio es el mejor aliado de muchas situaciones”, sentenció.