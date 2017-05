El camino de Universidad de Chile hacia su decimoctava estrella

Universidad de Chile se coronó este sábado campeón del Torneo de Clausura y bajó su decimoctava estrella en la Primera División del fútbol chileno. Terminó al frente de la tabla con 30 puntos, con un registro de nueve triunfos, tres empates y tres derrotas.

Pese a no comenzar bien el campeonato, con dos derrotas, un empate y un triunfo en las primeras cuatro fechas, el conjunto que dirige Ángel Guillermo Hoyos no bajó los brazos y exhibiendo un interesante ritmo no volvió a caer hasta la duodécima jornada, específicamente en el clásico frente a Universidad Católica (3-1 en San Carlos).

Claves en el camino al 'Huemul de Plata' fueron la victoria por 3-1 sobre Palestino, en el inicio del despegue azul a inicios de marzo, y el triunfo en la fecha 14 por 3-0 sobre O'Higgins, en Rancagua, que los volvió a poner en la cima del Clausura.

Este Clausura 2017 se suma a las coronas conseguidas en 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, Apertura 2004, Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012 y Apertura 2014, consolidándose como el segundo club más laureado del balompié nacional.

Con el título conseguido esta tarde, gracias al triunfo 1-0 sobre San Luis de Quillota, el elenco colegial aseguró su participación como 'Chile 1' en la Copa Libertadores 2018.

Camino de la 'U' a su estrella 18:

Primera fecha: 2 de febrero

Deportes Iquique 2 - 0 Universidad de Chile

Goles: 54' Tomás Charles, 75' Diego Torres (IQQ).

Segunda fecha: 11 de febrero

Universidad de Chile 1 - 0 Deportes Temuco

Goles: 11' Luis Marin, autogol (UCH).

Tercera fecha: 17 de febrero

Huachipato 2 - 1 Universidad de Chile

Goles: 55' Claudio Sepúlveda, 59' Angelo Sagal (HUA); 7' Leandro Benegas (UCH).

Cuarta fecha: 25 de febrero

Universidad de Chile 0 - 0 Everton

Quinta fecha: 5 de marzo

Palestino 1 - 3 Universidad de Chile

Goles: 17' Mauro Caballero (PAL); 5' y 26' Felipe Mora, 74' Matías Rodríguez (UCH).

Sexta fecha: 12 de marzo

Audax Italiano 0 - 3 Universidad de Chile

Goles: 5', 47' y 91' Felipe Mora (UCH).

Séptima fecha: 19 de marzo

Universidad de Chile 2 - 1 Unión Española

Goles: 10' Felipe Mora, 87' Sebastián Ubilla (UCH); 29' Diego Churín (UE).

Octava fecha: 1 de abril

U. de Concepción 0 - 0 Universidad de Chile

Novena fecha: 8 de abril

Universidad de Chile 2 - 2 Colo Colo

Goles: 23' Sebastián Ubilla, 63' Felipe Mora (UCH); 44' y 75' Octavio Rivero (CC).

Décima fecha: 16 de abril

Deportes Antofagasta 0 - 1 Universidad de Chile

Goles: 38' Felipe Mora (UCH).

Undécima fecha: 22 de abril

Universidad de Chile 2 - 0 Santiago Wanderers

Goles: 8' Yerko Leiva, 40' Felipe Mora (UCH).

Duodécima fecha: 29 de abril.

Universidad Católica 3 - 1 Universidad de Chile

Goles: 18' y 74' Roberto Gutiérrez, 76' José Pedro Fuenzalida (UC); 8' Felipe Mora (UCH).

Decimotercera fecha: 5 de mayo

Universidad de Chile 4 - 0 Cobresal

Goles: 2' Gonzalo Espinoza, 12' Jean Beausejour, 29' Matías Rodríguez, 67' Felipe Mora (UCH).

Decimocuarta fecha: 14 de mayo

O’Higgins 0 - 3 Universidad de Chile

Goles: 31' Gustavo Lorenzetti, 63' Fabián Monzón, 86' Felipe Mora (UCH).

Decimoquinta fecha: 20 de mayo

Universidad de Chile 1-0 San Luis

Goles: 21' Felipe Mora (UCH).