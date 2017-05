Carlos Heller le dedicó el campeonato a Cecilia Pérez: "Me trató muy mal"

El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, le entregó una dedicatoria especial al nuevo título de la Universidad de Chile, el que logró tras una importante alza futbolística luego del fracaso en los torneos anteriores.

El empresario, que vio el encuentro en el estadio Nacional, afirmó a la prensa que el logro iba dirigido a la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien a través de las redes sociales cuestionó su manejo del club.

"Cecilia Pérez me trató muy mal. Se lo dedico (el título) para subirle el ánimo. Me dio en el suelo y yo la levanto. Ella me trató muy mal en la prensa y dijo que yo no servía prácticamente para nada, que la U estaba muerta por mi presidencia. Yo en vez de aplastar a la gente cuando está mal, trato de subirla. Sin rencor, con mucha alegría, con mucho cariño. Creo que esto es muy grande para la U", expresó el dirigente, en alusión al conflicto que ha tenido al RN con Yerko Puchento y sus rutinas.

Por la mejora en el rendimiento del equipo, Heller reconoció que "estuvimos en crisis, era una crisis grande, que había que afirmar. Logramos ordenar la institución. La llegada de Pablo Silva, Ronald Fuentes y, por supuesto, del técnico Guillermo Hoyos, nos dio tranquilidad y equilibrio".