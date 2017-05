Johnny Herrera: "Sabíamos que teníamos plantel y lograríamos ser campeones"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, valoró el crecimiento futbolístico que protagonizó el cuadro azul en un momento clave del semestre y que le permitió coronarse este sábado campeón del Torneo de Clausura 2017.

A la hora de analizar el recorrido del elenco colegial a la decimoctava estrella, el golero de 36 años declaró que “teníamos que rearmar una institución completa. Tuve problemas con gente de la barra, jugadores y el presidente, pero ahora está todo bien y logramos ser campeones. Producto de los cambios, ahora estamos acá”.

“Fue un año difícil, pero sabíamos que teníamos plantel y lograríamos ser campeones. Me es indiferente ser campeón por sobre Colo Colo. Nosotros queríamos ser campeones y lo logramos”, complementó el jugador más ganador en la historia de la 'U', con 13 títulos conseguidos, ocho de ellos en torneos nacionales.

El nacido en Angol también recordó las críticas recibidas a comienzos del Clausura, donde los azules no se encontraban en el terreno de juego. "Hicimos un buen campeonato. Nos cuestionaban a todos y cerramos bocas. En la 'U' no me falta nada, para mi es domingo a domingo. Quiero rendir siempre. Hoy somos campeones y el próximo campeonato tenemos que ir a buscarlo igual”, dijo.