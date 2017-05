El emotivo saludo del hijo de Arturo Vidal a su papá por su cumpleaños

El volante de la selección chilena y el Bayern Munich, Arturo Vidal, quien hoy cumple 30 años, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo saludo que le entregó su hijo Alonso.

En unas breves palabras en inglés, Alonso le dice al “Rey Arturo”: “Papá, estoy muy feliz por tu cumpleaños, gracias por todo lo que me has dado. Te amo”.

Tras las palabras, Alonso Vidal corrió a los brazos de su padre.

All the best on your birthday, bro! God bless you ???? @kingarturo23#da27pic.twitter.com/8CWBl9iUa9