Ángel Guillermo Hoyos: "No importa como comiences, pero sí como termines"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, manifestó este martes sus sensaciones por coronarse en su primera temporada como técnico azul campeón del Torneo de Clausura 2017, superando por un punto al 'archirrival' Colo Colo en la clasificación.

A la hora de referirse al duro camino recorrido para conseguir la decimoctava estrella, con un arranque irregular en el campeonato y lleno de cuestionamientos, el estratega argentino declaró que "no importa como comiences, pero sí como termines. No estoy muy acostumbrado a festejar, pero esta vez me tocó. Ver que se culminó con un título, es una gran bendición".

"En todos los clubes que hemos trabajado hemos intentado buscar los objetivos grandes. No me acerco al jugador para que rinda, no es mi intención. Soy de contacto y me gusta vivir en armonía", agregó.

Además, el otrora seleccionador de Bolivia volvió a alabar a su plantel de jugadores, afirmando que son los principales responsables de la corona en el primer certamen anual. "El protagonista real de esto es el futbolista. Los futbolistas corren 540 kilómetros en cuatro meses, nosotros no corremos ni uno", indicó.

Por otro lado, Hoyos se refirió a los rumores que lo situan en la órbita del Celta de Vigo para tomar el lugar de su compatriota Eduardo Berizzo, ex técnico de O'Higgins. "Nunca lo he pensado, no puedo decir si me gustaría. Estoy muy bien acá, mi interior es feliz. Caminé mucho y nunca vi la pasión que he visto acá", aclaró.

"Estoy mucho más que bien en la 'U', tranquilo y disfrutando del título. Dios y la virgen nos mandó aquí con un grupo de amigos, así vemos a los muchachos", complementó.

Respecto a la presencia de Yerko Leiva en la prenómina de la 'Roja' que jugará en junio la Copa Confederaciones de Rusia, el DT azul dijo que "es una gran sorpresa que demuestra que el cuerpo técnico de la selección mira a todos. Es un jugador de muchas condiciones y de un futuro enorme. Lo de Yerko es un lindo triunfo de la institución y todo su componente".

Consultado por los jugadores que pueden partir de la 'U' de cara al Torneo de Transición, Hoyos señaló que "debemos cristalizar primero nosotros y darle la valoración a lo que hemos conseguido. No sería correcto hablar ahora de quien se va o quien no".

Por último, el cordobés se refirió a la posibilidad que Felipe Mora, goleador del Torneo de Clausura con 13 tantos, deje el club próximamente al estar en la mira de clubes como el Olympiakos de Grecia y el Necaxa mexicano.

"Nos afectaría que se vaya Felipe Mora (...) Es un gran jugador y es una persona que transmite humildad, sencillez, confianza, con nada de egos", sentenció.