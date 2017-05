Paulo Garcés se despidió del plantel de Colo Colo en el Monumental

12:38 Hoy el nacido en Parral retiró sus pertenencias desde Pedrero. No se conocen los términos en que se fue el arquero albo, pero se rumorea que se iría a préstamo a otro club para afrontar el Torneo de Transición.

El arquero Paulo Garcés se despidió este martes de sus compañeros en Colo Colo, tras no estar en los planes del entrenador argentino Paulo Guede para los próximos desafíos del flamante subcampeón del balompié nacional.

Los continuos errores cometidos en la recta final del Torneo de Clausura, campeonato que terminó ganando Universidad de Chile, termnaron por pasarle la cuenta al nacido en Parral, quien hoy retiró sus pertenencias desde Pedrero.

Vestido con un poleron negro, jeans y zapatillas albinegras, el golero de 32 años llegó al estadio Monumental para despedirse de sus compañeros, cuerpo técnico y funcionarios del club. Destacó el sentido adiós a los preparadores de arqueros y jovenes porteros de la institución en una de las canchas de entrenamiento.

Se desconocen los términos en que se fue el arquero del elenco popular, aunque se especula que se iría a préstamo a otro club para afrontar el Torneo de Transición.

Otro jugador presente hoy en Macul y que no seguirá en la plantilla alba es el mediocampista Pedro Morales. El ex Dinamo Zagreb y Vancouver Whitecaps terminó su contrato y no se le renovará.