Beccacece confirmó que acompañará a Sampaoli en Argentina: "Cuando un hermano te llama no puedes decirle que no"

16:03 El ex DT de la U dijo que en su club, Defensa y Justicia, ya están al tanto de la decisión. Si se concreta Sampaoli en Argentina, él parte a la gira de la Albiceleste.

El actual DT de Defensa y Justicia de Argentina y, ex entrenador de la U, Sebastián Beccacece, confirmó en conversación con TyC Sports, que partirá a la selección argentina junto a Jorge Sampaoli.

"Lo tengo hablado con la gente del club. Vamos a terminar el torneo porque nos encariñamos con Defensa y, si se concreta la posiblidad de Jorge, voy a ir a la gira", dijo Beccacece.

Recientemente, el ex entrenador de los azules, dijo en una entrevista que Sampaoli lo contactó, pero en esa oportunidad, sostuvo que le pidió un tiempo al ex DT de la Roja para dar una respuesta.

Esta vez, el ex ayudante de Sampaoli dijo que "por la unión que tenemos, por la relación de hermandad que siempre manifiesto y, por el cariño, es muy difícil decirle que no. Cuando un hermano te llama y te invita a participar de una posibilidad, desde un deseo y necesidad, es complicado decirle que no".

"Creo mucho en los vínculos y por eso compartí 13 años de profesión al lado de él", dijo Beccacece sobre el actual DT del Sevilla y más que seguro próximo adiestrador de la Albiceleste.