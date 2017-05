La mujer y las hijas de Guardiola salieron ilesas del atentado en Manchester

La mujer y las hijas del español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, han salido ilesas del atentado terrorista suicida de anoche en el estadio Manchester Arena, que dejó 22 víctimas mortales y 59 personas heridas.

Cristina Serra y las hijas de ambos, Valentina y María Guardiola, acudieron a presenciar en directo el multitudinario concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena, con capacidad para más de 20.000 personas.

El atentado suicida, que se produjo a las 22:35 hora local (21:35 GMT), poco después del fin del concierto, dejó 22 muertos y 59 heridos, 12 de ellos menores de 16 años.

La cuenta de Twitter vinculada con Pep Guardiola, de 46 años, publicó un mensaje en el que condena el atentado, envía sus condolencias a "las familias y amigos de las víctimas" y muestra su dolor por lo sucedido en Manchester.

"Estoy conmocionado. No me puedo creer lo que sucedió anoche. Mis más profundas condolencias a las familias y a los amigos de las víctimas", escribió el preparador catalán, acompañado por la etiqueta "Ilovemanchester" ("Amo Manchester").

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester