Sebastián Torrico interesa en Colo Colo como el reemplazo de Justo Villar

El arquero argentino Sebastián Torrico, de 37 años y de los registros de San Lorenzo de Almagro, no escondió su deseo de llegar a Colo Colo, club que está en búsqueda de un golero experimentado para afrontar el Torneo de Transición.

La lesión del paraguayo Justo Villar en la rodilla lo dejará al margen para el comienzo del próximo campeonato, ya que recién a comienzos de octubre estaría en condiciones de volver a las canchas. Ante este panorama, Aníbal Mosa y compañía se pusieron en la búsqueda de un arquero para los próximos desafíos.

A los nombres de Gabriel Castellón (Santiago Wanderers), Carlos Lampe (Huachipato) y Matías Dituro (Bolívar), la concesionaria tiene ahora en carpeta a Torrico, quien conoce de cerca a Pablo Guede por el paso del estratega albo por el 'Ciclón'.

"No me han dicho nada. Es obvio que me gustaría ir a Colo Colo. Se trata de un club importante. El fútbol de Chile ha crecido mucho y es una institución de categoría", expresó el meta trasandino a El Mercurio.

En tanto, al agente del portero, Claudio Dagostino, indicó que "(Torrico) tiene contemplado jugar, al menos, tres o cuatro años más. No nos han llamado desde Colo Colo, pero sí sabemos que les interesa. A Guede lo conoce bien, ganaron una Supercopa Argentina juntos, fueron finalistas acá de Primera, pero de negociaciones, hasta ahora no hay nada".