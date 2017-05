Roberto Gutiérrez no sigue en la Universidad Católica

14:05 "Hemos decidido que no conforme el plantel del próximo semestre", dijo el técnico Mario Salas. Por su parte, el ex cruzado dijo que "uno como jugador desea estar jugando".

El técnico de la Universidad Católica, Mario Salas, confirmó que Roberto Gutiérrez no sigue en el club, al igual que Christian Bravo.

"Bravo no continúa con nosotros. Siempre respondió a la altura. Vence su contrato y decidimos no contratarlo nuevamente. Gutiérrez sería el otro jugador que no seguiría, estamos muy agradecidos también. Lo trajimos nosotros. Hemos decidido que no conforme el plantel del próximo semestre", dijo en rueda de prensa.

En declaraciones a radio La Clave, el ex cruzado explicó que su decisión de dejar el club se debe a que "uno como jugador desea estar jugando".

Y agradeció a los hinchas por el cariño. "Es difícil salir de la institución, pero uno debe proyectarse a seguir consiguiendo cosas", dijo.

Sobre el resto, el entrenador Salas sostuvo que "Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez están en una lista de lo que sería el próximo plantel. Enzo Kalinski está en negociaciones. Franco Costanzo ya nos dijo que sigue, Carlos Espinosa se está viendo. Jaime Carreño se está viendo. David Llanos seguiría con nosotros".

Los otros movimientos del equipo se realizarían una vez que el cuerpo técnico vuelva de vacaciones, el 16 de junio.