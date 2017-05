Gonzalo Fierro y su presente en Colo Colo: "Guede nunca me dijo que me iba del club"

El lateral de Colo Colo, Gonzalo Fierro, tuvo un campeonato amargo al no ser considerado como estelar por el entrenador Pablo Guede. Pero a pesar de eso, el otrora capitán, negó estar "cortado".

"Guede nunca me dijo que me iba del club o que me quería sacar". Y además agregó que "tengo contrato vigente y todo está encaminado de buena manera".

Sobre su ausencia del partido contra Cobresal en La Serena, Fierro explicó que "no fui citado por decisión técnica, ese es el tema. Pablo habló conmigo y me comentó que no jugaba. Él llevó jugadores para atacar por las bandas y me dio la explicación", dijo a ADN.

Para cerra, indicó que "no me considero ni un ídolo ni un cabrón. Trabajo día a día y creo que mi trabajo lo hago bien".