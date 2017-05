Mamá retó a luchador luego de perder pelea y quedar con la cara ensangrentada

Un insólito episodio se vivió durante el Fights Nights Global 67 de Yetaterinburg en Rusia. Resulta que el luchador ruso Vicktor Kichigin no pudo contra su contendor y fue derrotado categóricamente.

Hasta ahí nada fuera de lo común. Lo insólito vino cuando su madre subió al ring y empezó a retar a su hijo por haber perdido. El deportista derrotado estaba con la cara cubierta de sangre y no soportó el regaño de su progenitora: se fue del lugar.

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8