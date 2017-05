Felipe Mora y su opción de llegar al Olympiacos: "Juega siempre la Champions"

Felipe Mora fue el goleador de Universidad de Chile y del campeonato, por lo que ya suena para dejar el club de sus amores en este período de pare en nuestro país.

Y uno de los clubes que suena con fuerza es el Olympiacos de Grecia. Al respecto, Felipe Mora señaló que "en Chile se ha hablado mucho de esto. Yo no digo mucho, porque no sé si es cierto el interés o no. Lo que sé del Olympiacos es que es el equipo más grande de Grecia y juega siempre la Champions League".

Por su parte, el DT Ángel Guillermo Hoyos explicó que "me llama la atención el interés de Olympiacos. Le deseamos lo mejor, aunque nos haría daño que parta a Europa. Creo que es un jugador de nivel y puede jugar allá".