Alexis Sánchez y Arsenal buscarán quedarse con la FA CUP

Arsenal y Chelsea disputarán este sábado (12:30 horas) la gran final de la Football Association Cup (FA Cup) en el estadio de Wembley, con los 'gunners' tratando de poner un dulce final a una descafeinada temporada y los 'blues' buscando el broche de oro a una gran temporada con un doblete de Liga y Copa.

El futuro de Arséne Wenger como entrenador del Arsenal será el tema candente tras la disputa del encuentro, independientemente de la consecución o no de la que sería su decimotercera corona del torneo del K.O. inglés, colocándose como el equipo con más títulos de esta clase y dejando atrás al Manchester United con el que empata a doce triunfos.

Por su parte, el cuadro de Antonio Conte, campeón de la Premier League, busca su primer doblete desde 2010, cuya victoria sobre el Arsenal supondría el decimoquinto título 'blue' en la era Abramovic, desde que comprara el club en el año 2003.

Para evitarlo, Wenger tendrá que hilar muy fino en la configuración de su defensa, que sufre una complicada crisis de lesiones y sanciones. Laurent Koscielny cuenta con un partido de sanción por su expulsión ante el Everton la pasada semana, Gabriel Paulista sufre una lesión de rodilla y Shkodran Mustafi es duda por una conmoción cerebral, al igual que Kieran Gibbs por lesión en el muslo, por lo que parece asegurado que Per Mertesacker forme parte del once titular.

Sin embargo, Conte podrá alinear su mejor once para pelear por la final. Además, el técnico italiano viene utilizando durante toda la temporada un reducido grupo de 15 o 16 futbolistas, ya que no ha tenido que lidiar con la necesidad de hacer rotaciones al no estar clasificado para ninguna competición europea esta temporada.