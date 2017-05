Conte: "El árbitro debería haber anulado el gol de Alexis"

Antonio Conte, entrenador del Chelsea, criticó este sábado la decisión del árbitro Anthony Taylor de dar por válido el gol del chileno Alexis Sánchez en la final de la FA Cup (2-1) y afirmó que el tanto "debería haber sido anulado" por mano.

Alexis adelantó esta tarde a los 'Gunners' con un controvertido gol, en el que se llevó el balón con las manos y superó a Thibaut Courtois en la salida.

Nuestro comienzo de partido no fue lo suficientemente bueno, ellos empezaron mejor que nosotros. Honestamente, creo que el gol después de tres minutos, tal y como lo marcaron, debería haber sido anulado porque hay una mano claro", comentó Conte en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Pasados 20 o 25 minutos empezamos a jugar mejor, en la segunda mitad tuvimos buenas ocasiones. La segunda amarilla a (Victor) Moses fue uno de los momentos decisivos del partido, pero, pese a esa situación adversa, pudimos marcar un gol. Y ahí recibimos el segundo, que resultó clave al final. Luego (David) Ospina hizo una parada increíble tras un disparo de Diego Costa", explicó.

"Hay una mano clara en el gol de Alexis y no entiendo por qué el árbitro no anuló la jugada. Pero estas cosas pueden suceder en el fútbol: un jugador comete un error y un jugador puede también hacerlo. Aunque en las últimas semanas he visto muchos errores así en contra del Chelsea", se quejó el preparador transalpino.

Pese a su excelso rendimiento en la Premier League y en la FA Cup, Conte ha hecho hincapié en la necesidad de reforzarse este verano, ya que es "muy difícil" repetir una temporada así.

"Esta temporada fue espectacular, todos los futbolistas dieron el 120 por ciento y no sufrimos lesiones. Es importante comprender esto y saber que el curso fue increíble. Pero debemos mejorar: mejorar el número de integrantes de la plantilla y la calidad de la misma", apuntó el italiano.