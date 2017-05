Cecilia Pérez le respondió a Carlos Heller: "Se enojó solo, se le pasará solo"

La ex ministra vocera del gobierno de Sebastián Piñera y, ex intendenta de la región Metropolitana, Cecilia Pérez, respondió a la dedicatoria que el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, le hizo del título luego de que la U se coronó campeón del Clausura.

En medio de la euforia del triunfo, Carlos Heller dijo que Pérez " me trató muy mal. Se lo dedico (el título) para subirle el ánimo. Me dio en el suelo y yo la levanto. Ella me trató muy mal en la prensa y dijo que yo no servía prácticamente para nada, que la U estaba muerta por mi presidencia. Yo en vez de aplastar a la gente cuando está mal, trato de subirla. Sin rencor, con mucha alegría, con mucho cariño".

En una entrevista con el suplemento El Deportivo de La Tercera, donde habló sobre el equipo de la Universidad de CHile y su historia y, el título del Clausura, la ex autoridad se refirió a los dichos de Heller.

"Se enojó solo, se le pasará solo" dijo la ex ministra vocera, quien además planteó que "lo critiqué con argumentos, por su gestión personalista, por demorar la ida de Beccacece y, porque tenía a Herrera casi fuera del club".