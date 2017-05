Alexis Sánchez aparece en equipo ideal de la Premier League 2016-2017

El delantero chileno Alexis Sánchez, la máxima figura del Arsenal FC, aparece en el once ideal de la temporada 2016-2017 de la Premier League inglesa, equipo elaborado por el prestigioso diario The Sun.

Pese a que los 'Gunners' acabaron en la quinta plaza el campeonato, fuera de la próxima Champions, el 'Niño Maravilla' fue pieza clave en el andar del cuadro londinense al registrar 24 goles, tercero en la lista general de artilleros, y 10 asistencias.

Este rendimiento no quedó ajeno para The Sun, que dejó al tocopillano dentro del equipo ideal del año en la Premier. "Tiene suerte de entrar (en el once) porque sus constantes protestas, lamentaciones y quejas son perjudiciales para sus compañeros de equipo del Arsenal".

"A pesar de ser una amenaza, él es el único jugador que tienen que está preparado para asumir la responsabilidad del rendimiento del equipo", agregó

Alexis Sánchez debe decidir próximamente si desea prolongar su vínculo con Arsenal, que termina en junio de 2018, o elegir una de las ofertas que presenta, la mayoría de equipos de primera categoría en Europa (Juventus, Manchester City, Chelsea y Bayern Münich).

Once ideal de la Premier 2016-2017: Thibaut Courtois; César Azpilicueta, Toby Alderweireld, Gary Cahill; Eden Hazard, Cesc Fabregas, N'Golo Kante, Alexis Sánchez; Dele Alli; Sergio Agüero y Harry Kane.