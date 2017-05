Cristián Álvarez: "Quiero disfrutar estos seis meses y pelear un puesto"

El histórico defensor de Universidad Católica, Cristián Álvarez, se refirió este lunes a su renovación por seis meses con el cuadro cruzado y lo que será luego su retiro de la actividad, afirmando que el próximo semestre quiere "disfrutar y pelear un puesto" en el andamiaje de Mario Salas.

Consultado por la decisión de seguir sólo hasta diciembre como parte del primer equipo de la UC, el lateral por derecha declaró en rueda de prensa que "es difícil haber tomado esta decisión, nunca pensé que sería tan rápido los 20 años de carrera que llevo. Me siento orgulloso de haber representado a este club. Ninguna persona puede decir que no fui 100% profesional. Orgulloso también porque con esta carrera formé una linda familia. Me quedan seis meses y quiero disfrutar y pelear un puesto como siempre lo hecho".

"Voy a ir con todo lo que me queda, agradecer a Católica y a los dirigentes que en conjunto llegamos a esta decisión. Me parece excelente la idea que me propusieron y por eso estoy dando este paso, es un desafío importante que tengo que aprender en cada una de las áreas y ver qué es lo que más me gusta. Estoy feliz con esto, es lo que me hizo dar este paso. Espero ser un aporte, toda esta experiencia del fútbol siento que debo entregarla y regalarla a los demás, a los menores. Estoy emocionado y feliz por este paso que quiero dar en los próximos seis meses y triste porque voy a dejar lo que más quiero”, agregó.

Para finalizar, el 'Huaso' exteriorizó sus sensaciones de afrontar su último recorrido como jugador de Católica. “Se acaban los ciclos y este es uno largo, muy importante porque marcó mi vida. Uno debe saber cuándo dar ese paso al costado y ser maduro en esas decisiones. También lo doy porque me dan un futuro para más adelante con el club que tengo que aprovechar. Estoy convencido que si hago lo que me ofrecen voy a ser una persona más integra".

"Me siento orgulloso de ser un jugador muy importante. Si salgo de San Carlos me voy con la cabeza en alto. Gané títulos, pero lo más importante es que lo di todo en cada partido, más allá si fui bueno o malo, me equivoqué o acerté, siempre estuve para todo en Católica. Entregué todo lo que tenía en el club. Jugué como un hincha, representando a esta institución siempre. Católica es mi vida. Es lo que me rodea y me ha rodeado siempre. Gracias a Católica logré muchas cosas. Tengo todo lo que alguna vez soñé tener en todos los ámbitos”, sentenció.