Duras críticas de sitio ruso a spot de TVN por la Copa Confederaciones

En el sitio ruso RT, el comentarista Henry Pinto, periodista y asesor político, realizó una dura crítica al spot con el que TVN promociona las transmisiones que realizará de la Copa Confederaciones 2017.

El comentarista centra sus críticas en dos puntos: la utilización de las imágenes del dedo de Gonzalo Jara contra Edinson Cavani en el duelo ante los uruguayos en 2015 y, el slogan "sin miedo", con el que la estación televisiva realiza la promoción.

Del polémico episodio protagonizado por el defensa de la U, el columnista dijo que "no entiendo por qué un canal público de televisión, que se supone debe tener una labor social, aplaude hasta el punto de elevar a logro deportivo un gesti tan vulgar y antideportivo, cuando chile tiene calidad y brillo en su fútbol suficientes como para poner otras imágenes".

"No me cabe en la cabeza que Marca o As hagan un spot sobre el Real Madrid sacando las agresiones de Pepe", dijo el comentarista.

Del slogan que acompaña al spot, Pinto dice que en su calidad de bicampeón de América y con "estrellas por media Europa, ¿a qué le va a tener miedo?".

"Chile desde el mundial de Sudáfrica 2010, dejó de ser un tapado, murieron con las botas puestas y no le temen a nadie en la cancha" dijo el comentarista. "Hay muchos eslóganes para la selección de Chile, pero lo del miedo...", sostuvo.

EL comentarista también dijo que "los compañeros de TV de Chile (sic) quisieron ser originales, pero en el fútbol hay que saber perder, pero sobre todo, hay que saber ganar".