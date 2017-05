"Tucu" Hernández: "No me siento seguro de estar entre los 23"

Pedro Pablo Hernández, volante del Celta de Vigo, se refirió este martes a la próxima participación del seleccionado nacional en la Copa Confederaciones de Rusia, afirmando no sentirse seguro en la lista de los 23 definitivos que dará Juan Antonio Pizzi.

Pese a que asoma como pieza fija para el torneo que comienza el 17 de junio, el 'Tucu' se siente en plena competencia para estar entre los 23 jugadores que viajarán a Rusia. "Yo me pongo a la altura de todos los chicos, ellos tienen el mismo deseo que yo, así que no me quedaré de los brazos cruzados. No me siento seguro de estar entre los 23", dijo.

"Al principio no me fue del todo bien (en la 'Roja'), no tuve mucha continuidad en la selección. Sabía que podía dar más y ahora llego con otra imagen y con la opción de aportar al equipo", agregó.

En cuanto al certamen que se juega un año antes de la Copa del Mundo, el ex O'Higgins de Rancagua indicó que "es muy importante y motivador para nosotros, siempre queremos pelear por cosas. Sería muy lindo conseguir el título y cerrar un buen año personalmente. Estamos con muchas ganas y la ilusión de traer un título al país".

Consultado por el objetivo del bicampeón de América en la Confederaciones, donde enfrentará por el Grupo B a Camerún, Alemania y Australia, Hernández señaló que "ya no somos esa selección que va a ver qué pasa, sino que queremos lograr cosas importantes para el país".

Respecto a la presentación de Burkina Faso con su equipo B para el amistoso de este viernes, lo que generó la molestia de Pizzi, el jugador de 30 años declaró que "siempre uno quiere enfrentarse contra los mejores, pero nos sirve a nosotros para entrenar con el roce y la dinámica que tienen los equipos africanos. Va a ser una prueba para volver a conectarnos como equipo, queremos despedirnos con una victoria de Chile".

Por último, el volante que viene de ser semifinalista en la Europa League junto al Celta, comentó lo que fue su temporada con la escuadra española. "Es una motivación que te da la chance de pelear un lugar con grandes compañeros acá en la selección. Muy contento por el año que se dio. Es una pena que no pudimos ganar la Europa League", sentenció.