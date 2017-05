Bisa Bolivia indemnizará por víctimas del avión del Chapecoense

La empresa boliviana Bisa de Seguros y Reaseguros pagará una indemnización a los familiares de 71 víctimas del avión de la aerolínea LaMia en el que se accidentó el club brasileño Chapecoense en noviembre del año pasado, informó hoy el vicepresidente de la aseguradora, Alejandro MacLean.

“Bisa Seguros y sus empresas aseguradoras han establecido que hay un fondo solidario para pagar indemnizaciones a los familiares de los pasajeros fallecidos y para pagar a los pasajeros sobrevivientes y así compensar las pérdidas sufridas”, anunció en La Paz.

El ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, anticipó el viernes pasado que el seguro del avión estaba vigente. "Las pólizas están vigentes y la documentación estaba al día", dijo.

La cadena de televisión CNN reportó la semana pasada que el avión de LaMia tenía suspendido el seguro y no podía volar.

La cadena, que accedió al contrato del seguro, también destacó que las autoridades aeronáuticas de Bolivia y Colombia no cancelaron el vuelo a pesar de que el avión no podía volar al no tener un seguro vigente contra accidentes.

La CNN agregó que la compañía boliviana de seguros Bisa confirmó por escrito el pasado 21 de febrero que "la póliza estaba suspendida por impago desde inicios de octubre (2016). Es decir, el seguro no estaba vigente en el momento del accidente". Además, apuntó la cadena de televisión, el contrato no cubría vuelos con destino a Colombia.

El vicepresidente de Bisa, Alejandro MacLean, confirmó hoy en La Paz que dos seguros del avión de LaMia no estaban vigentes en el momento del siniestro por falta de pago de las cuotas de la póliza contra accidentes.

Pero aclaró que un fondo solidario a cargo de una empresa inglesa cubrirá la indemnización a familiares de las víctimas. No se reveló el monto.

MacLean relató que hubo arreglo con cinco de las siete familias de los tripulantes fallecidos y que se cubrió los gastos médicos de dos sobrevivientes bolivianos (azafata y asistente de vuelo).

El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, Erick Vargas, por otra parte, ratificó que la aerolínea LaMia tenía todos los papeles en regla.

Sin embargo precisó que la empresa Bisa no reportó a la Dirección de Aeronáutica que LaMia tenía mora en sus cuotas del seguro contra accidentes. "De haber sabido se habría suspendido el vuelo de la nave siniestrada", apuntó.

El avión de LaMia se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016 con la delegación del club brasileño Chapecoense, en un accidente que dejó 71 muertos y seis supervivientes (cuatro brasileños y dos bolivianos). La nave había partido desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El "Chape" viajaba a Medellín para disputar el 30 de noviembre el primer partido por la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, torneo que le fue adjudicado como un homenaje por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).