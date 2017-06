El Real Madrid celebró el histórico doblete con su hinchada

El Real Madrid celebró este domingo su histórico doblete -Liga española y Liga de Campeones- con un multitudinario festejo que comenzó con una presentación ante las autoridades, siguió con una visita a la Plaza de Cibeles y concluyó ante 70.000 hinchas en el estadio Santiago Bernabéu.

"Hacemos historia". Ese fue el mensaje elegido por el club para celebrar la Liga de Campeones lograda el sábado con su triunfo 4-1 ante la Juventus. El club blanco se convirtió en el primero en sumar dos títulos consecutivos para completar 12 Copas de Europa en toda su historia. Nadie siquiera se le acerca.

Tras reunirse con las autoridades de la capital española, como la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la alcaldesa Manuela Carmena, la plantilla se dirigió a la Plaza de la Cibeles -lugar de celebración de la hinchada blanca de los éxitos del equipo- donde miles de aficionados aclamaron a sus ídolos. Fue el preludio de lo que llegaría después.

Ramos y Marcelo, capitanes del plantel, enfundaron a la diosa Cibeles con los colores del Real Madrid en el primer gran baño de masas de la jornada.

El fin de fiesta fue un espectáculo de masas celebrado en un abarrotado Santiago Bernabéu. Más de 70.000 aficionados asistieron a un derroche de luces y sonido en la aclamación al plantel que hizo historia esta temporada.

Uno por uno, los héroes blancos fueron desfilando hasta el centro del campo con Zidane, Cristiano Ronaldo y Ramos como protagonistas más aclamados. Sólo faltó el lateral portugués Fabio Coentrao.

"Este equipo ha creído desde el comienzo", afirmó Ramos a su enfervorizada hinchada con el micrófono en la mano. "Gracias por hacernos creer", le dijo a la afición.

El capitán del Real Madrid dio paso a Zidane mientras sonaba el "We are the champions" de Queen. "Gracias a todos", repitió antes de ser manteado por todos sus jugadores mientras la grada gritaba "Zizou, Zizou".

Cristiano Ronaldo fue el tercero en hablar. "Gracias a vosotros conseguimos el doblete", insistió en relación al histórico logro. Más sorprendente fue lo siguiente, pues reclamó para sí mismo el galardón al mejor jugador de la temporada. "Cristiano, Balón de Oro", comenzó a cantar. Y fue seguido por 70.000 gargantas.

Los fuegos artificiales y una vuelta al campo de los futbolistas pusieron fin a una jornada emotiva para la hinchada del Real Madrid, que celebró con efusividad un momento histórico para el club, su primer doblete desde 1958.