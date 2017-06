Presidente de Pumas por lesión de Castillo: "No valía la pena exponerlo en el torneo"

Ares de Praga, presidente del Pumas mexicano, calificó como prudente la decisión de no llevar a Nicolás Castillo a la Copa Confederaciones para evitar una lesión mayor en su tobillo derecho.

"Nicolás Castillo tiene una lesión en el tobillo muy pequeña que sufrió antes del partido contra América, desde ahí tiene la lesión. Una lesión que para todos iba a durar dos semanas, tanto para los médicos de la selección chilena y los del club, y se ha venido retrasando y no está perfectamente sana", señaló.

Además agregó que "la deicisión del cuerpo técnico de la selección, de Nicolás y de nosotros fue que no valía la pena exponerlo en el torneo, ellos mismos pensaron que no era lo mejor si no estaba al cien por ciento, lo estamos exponiendo a una lesión más grande y a la posibilidad que quizás no fuera al Mundial".

Para cerrar explicó que "el muchacho está bien, va a llegar unos días más tarde a la concentración del equipo, porque vamos a seguir el tratamiento que le están dando en este momento en Chile, no quisimos parar el tratamiento. No irá a Acapulco y regresa con el club a la Ciudad de México".