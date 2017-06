El mensaje de "Los de Abajo" a Rafael Caroca: "No eres bienvenido en la Universidad de Chile"

La barra "Los de Abajo", que sigue al club Universidad de Chile, lanzó un comunicado rechazando la posible llegada del volante Rafael Caroca al equipo, esto por su pasado como jugador de Colo Colo.

En el texto, que fue publicado en la página de Facebook de la organización, apuntaron directamente contra el ex jugador de Deportes Iquique, afirmando que "no eres bienvenido en la Universidad de Chile por esta hinchada".

"Sabemos que tu pasado tanto en inferiores como futbolista profesional los hiciste en el innombrable (Colo Colo), equipo al cual el hincha de la U detesta y no tenemos nada en común. Es más, son todo los que no queremos ser, por lo cual te invitamos a irte para allá no más con los tuyos. No nos interesa para nada que vengas al club de nuestros amores. Ahórrate malos momentos", decía el comunicado.

Tras esto, los barristas apuntaron contra Azul Azul por, supuestamente, preferir la llegada de Caroca sobre la de Felipe Seymour, quien es "fanático del club" y que "quiere volver".