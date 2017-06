Los jugadores de La Roja exigen el pago de todos los premios que genere Rusia

09:02 Esto luego de que en mayo no se les cancelara la deuda pendiente por la Copa América.

Los jugadores de la selección chilena de fútbol, exigirán el pago total de todos los premios que se consigan en Rusia, donde están para comenzar a disputar desde mañana la Copa Confederaciones, la que les reportaría US$ 4,1 si ganan el título, US3,6 si quedan en segundo lugar, US$ 3 millones por el tercero y US$ 2,5 millones por el cuarto.

Según informa hoy La Tercera , esta decisión de filas cerradas se tomó luego de que en mayo no se les cancelara la deuda pendiente por la Copa América (eran US$ 10 millones: cibco por la Copa América 2015 y el resto por la Centenario en 2016) y después de conocer los salarios que quieren asignarse los directores de la ANFP.

Ya lo adelantó José Pedro Fuenzalida, el 30 de mayo: "Como en toda negociación, uno pelea por lo que cree justo y lo que merece. Esta Selección ha logrado cosas importantes y ha dado réditos. Uno exige lo que cree es pertinente".