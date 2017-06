Juan Antonio Pizzi destacó a Rusia: “Debemos enfocarnos en lo grupal, que es su fuerte”

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, en compañía del defensa Enzo Roco, destacaron a Rusia, país anfitrión de la Copa Confederaciones que se medirá en un partido amistoso contra La Roja mañana. El argentino-español prácticamente descartó que jueguen Claudio Bravo y Alexis Sánchez.

Sobre el rival de mañana afirmó que “tenemos información de cada una de las selecciones que enfrentamos, tiene la esencia del fútbol ruso. Todos los equipos tenemos individualidades que destacan, pero debemos enfocarnos en lo grupal, que es su fuerte”. Roco complementó al DT señalando que “es un equipo muy fuerte, que se basa en su juego colectivo para salir de contragolpe. El equipo ruso se hace fuerte en lo colectivo”.

Consultado sobre el momento de la selección, dijo que “llegamos muy bien, estamos muy contentos por la forma en que llegan los jugadores. La mayoría ha tenido una temporada muy extenuante con muchos partidos, algunos con muchos golpes y algunas lesiones. Hemos tenido la oportunidad de darle algunos días de descanso (a los jugadores). Nos quedan algunos días para prepararnos, pero estamos muy bien”.

Además, casi aseguró que dos de las figuras de Chile no saltarán al campo de juego mañana. Sobre Claudio Bravo aseguró que “todos conocen que viene de una lesión sufrida en Inglaterra y va teniendo una evolución pretendida por los médicos (...) Alexis ha llegado hoy aquí y todavía no he podido hablar con él. Va a entrenar hoy en la tarde, ahí hablaré con él”.

El partido se disputará mañana en el Arena CSKA desde las 12:00 horas. Transmiten las señales de Fox Sports Básico y Premium y Mega.