Felipe Mora seguirá de azul: "Ahora tengo la cabeza en la 'U'"

El delantero nacional Felipe Mora aseguró este jueves estar feliz en Universidad de Chile, actual campeón del balompié nacional, pero dejó abierta la posibilidad de partir del elenco colegial y tener su primera aventura en el fútbol extranjero.

Consultado por su futuro, el ariete formado en Audax Italiano declaró que "por el momento estoy feliz en la 'U', logramos algo importante y espero no perder la camiseta azul. Sueño con jugar la Libertadores, pero también tiene que haber un grano de arena de los dirigentes. Ahí se analizará".

De esta manera, el goleador del pasado Torneo de Clausura espera que la dirigencia de Azul Azul realice un esfuerzo para retenerlo de cara a la Copa Chile, Torneo de Transición 2017 y la Libertadores del próximo año.

Respecto a las ofertas del exterior, específicamente desde Grecia y México, el atacante solo se limitó a decir que "ahora tengo la cabeza en la 'U', tengo contrato aún vigente entonces no me he puesto a pensar en jugar en otras ligas".

"Estos temas los está viendo mi representante. Me estoy recuperando de la rodilla para volver, y volver bien", agregó.

Por último, Mora se refirió a cómo sería el tipo ideal de jugador. "Una columna vertebral empezaría con la seriedad de Bravo, la garra de Arturo Vidal, la magia de Valdivia, el corte de pelo de Arturo y los goles de Felipe Mora", sentenció.